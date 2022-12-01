Генштаб ЗСУ: В Олешках на лівому березі Дніпра поменшало окупантів

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області поменшало окупантів, а на Донбасі російська армія намагається наступати під Бахмутом і Авдіївкою.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє у ранковому зведенні 1 грудня.

«Спостерігається зменшення кількості російських військових і військової техніки в населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено в лісосмугах уздовж ділянки автошляху Олешки — Гола Пристань», — зазначає Генштаб.

На Херсонському напрямку окупанти обороняють раніше зайняті рубежі, а також з артилерії та танків обстрілюють райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Від обстрілів, зокрема, потерпають передмістя і сам Херсон.