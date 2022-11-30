Новим лідером демократів у Палаті представників США став Хакім Джеффріс. Він замінив на посаді Ненсі Пелосі

Демократи в Палаті представників США обрали нового лідера. Ним став 52-річний Хакім Джеффріс.
Про це пише Reuters.
Джеффріс був одним із трьох кандидатів, які претендували на те, щоб очолити фракцію демократів. Він вступить на посаду в січні та замінить Ненсі Пелосі.
Джеффріс буде першим темношкірим американцем, який займає високу керівну посаду в Палаті представників чи Сенаті.
- 18 листопада спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила, що залишає посаду, але продовжить представляти Сан-Франциско. Вона була першою жінкою-лідером демократів у Палаті представників та обіймала цю посаду два десятиліття — з 2007-го до 2011 року і з 2019-го до сьогодні.