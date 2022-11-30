Новим лідером демократів у Палаті представників США став Хакім Джеффріс. Він замінив на посаді Ненсі Пелосі

Демократи в Палаті представників США обрали нового лідера. Ним став 52-річний Хакім Джеффріс.

Про це пише Reuters.

Джеффріс був одним із трьох кандидатів, які претендували на те, щоб очолити фракцію демократів. Він вступить на посаду в січні та замінить Ненсі Пелосі.

Джеффріс буде першим темношкірим американцем, який займає високу керівну посаду в Палаті представників чи Сенаті.