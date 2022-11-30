Проти «слуги» Ірини Аллахвердієвої порушили справу за статтею про незаконне збагачення

Генеральний прокурор Андрій Костін відкрив кримінальне провадження проти народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Аллахвердієвої за статтею про незаконне збагачення.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС [Вищий антикорупційний суд] зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП», — заявили в ЦПК.

Справа стосується отримання в подарунок 14,4 мільйона гривень і швейцарського годинника DEFY Midnight за 310 тисяч гривень. Усе це Аллахвердієва отримала нібито від батька, який останніми роками офіційно не отримував мільйонні доходи.