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У Києві на 19 станціях метро облаштували точки, де можна підзарядити телефони

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

У Києві на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна буде підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

  • «Академмістечко»;
  • «Житомирська»;
  • «Нивки»;
  • «Берестейська».

Синьої лінії:

  • «Теремки»;
  • «Іподром»;
  • «Виставковий центр»;
  • «Васильківська»;
  • «Голосіївська»;
  • «Деміївська»;
  • «Тараса Шевченка»;
  • «Почайна»;
  • «Мінська»;
  • «Героїв Дніпра».

Зеленої лінії:

  • «Бориспільська»;
  • «Харківська»;
  • «Позняки»;
  • «Осокорки»;
  • «Видубичі».

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.