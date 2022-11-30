Єврокомісія: У війні з росією загинули 100 тисяч українських військових і 20 тисяч цивільних

Європейська комісія оцінює втрати України у війні з росією у 100 тисяч військових.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, вона додала, що внаслідок бойових дій загинули понад 20 тисяч мирних жителів. Урсула фон дер Ляєн додала, що вторгнення росії «принесло смерті, невимовні страждання та спустошення, і тому рф має відповісти за жахливі злочини своїх військових». У звʼязку із цим Європейська комісія підтримуватиме створення міжнародного трибуналу під егідою ООН, щоб притягнути до відповідальності всіх винних.

Крім того, голова Єврокомісії підкреслила, що збитки України від російської агресії зросли до €600 мільярдів. Наразі в ЄС заблоковані €300 мільярдів резервів центробанку рф і €19 мільярдів активів російських олігархів. Тож Єврокомісія ініціює розробку механізму, який дозволить використати ці кошти на відбудову України.