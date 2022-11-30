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ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 29 листопада російська армія втратила вбитими ще 500 солдатів. Загалом за 280 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 880 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 914 танків (+3);
  • 5 872 бойові броньовані машини (+6);
  • 1 902 артилерійські системи (+1);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 210 засобів ППО (+1);
  • 280 літаків (+2);
  • 261 гелікоптер;
  • 1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 429 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Марʼїнка на Донеччині.