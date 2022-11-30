ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів

Упродовж 29 листопада російська армія втратила вбитими ще 500 солдатів. Загалом за 280 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 880 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 914 танків (+3);

5 872 бойові броньовані машини (+6);

1 902 артилерійські системи (+1);

395 одиниць РСЗВ;

210 засобів ППО (+1);

280 літаків (+2);

261 гелікоптер;

1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 429 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);

163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Марʼїнка на Донеччині.