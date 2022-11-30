До Донецька доставили 720 поранених окупантів, а в Горлівці перетворили цивільну лікарню на військову

У тимчасово окупований Донецьк за останній тиждень доправили 720 поранених російських окупантів, а в Горлівці місцеву лікарню перепрофілювали на військовий шпиталь.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У Горлівці в цей шпиталь не пускають цивільних, а доступ до закладу має тільки медичний персонал.

У Генштаб додали, що ЗСУ вразили артилерійську систему та інший важливий обʼєкт окупантів, а також збили три безпілотники «Орлан-10».

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Марʼїнка на Донеччині.