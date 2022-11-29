Німеччина надасть Україні €56 млн на ремонт об’єктів енергетики, а також понад 350 генераторів

Німеччина надасть Україні €56 мільйонів на ремонт об’єктів енергетичної системи, а також понад 350 генераторів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Цей пакет допомоги обговорили телефоном канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, вони говорили щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в українській державі.

Зеленський розповів Шольцю про наслідки ударів росії по цивільній інфраструктурі, на що Шольц відповів, що цей пакет — короткострокова допомога. Також він заявив про підтримку і подальшу допомогу в протиповітряній обороні, зокрема передачі додаткових зенітних установок Gepard.