У Катарі кілька сотен робітників загинули на будівництві інфраструктури для Чемпіонату світу з футболу

Катарський посадовець Хассан аль Таваді, який брав участь в організації Чемпіонату світу з футболу, заявив, що під час будівництва обʼєктів для турніру загинули «від 400 до 500» робітників.

Про це пише Associated Press.

В інтерв’ю, частину якого опублікував британський журналіст Пірс Морган, звучить запитання: «Яка, на вашу думку, чесна та реалістична кількість трудових мігрантів, які померли через роботу, яку вони виконують для Чемпіонату світу з футболу?»

«Приблизно 400, від 400 до 500», — відповів аль Таваді. «Я не маю точної цифри. Це те, що обговорювалося», — додав він.

Раніше в Катарі оприлюднили звіт, у якому йдеться про загибель 40 робітників, які брали участь у будівництві та ремонті стадіонів із 2014-го до кінця 2021 року. Згідно з цим документом, 37 людей загинули внаслідок «неробочих інцидентів», таких як серцеві напади, а троє — через «інциденти на робочому місці». У звіті також окремо йдеться про смерть одного працівника від коронавірусу.