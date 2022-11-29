Німеччина поставить Україні 14 безпілотних модулів THeMIS

Міноборони Німеччини поставить Україні 14 безпілотних гусеничних модулів THeMIS виробництва естонської Milrem Robotics.

Про це повідомив виробник, що уклав відповідний контракт із німецькою оборонною компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Сім модулів будуть призначені для евакуації поранених — їх передадуть до кінця цього року. Решту THeMIS передадуть у другому кварталі 2023-го. Вони будуть призначені для розчистки місцевості. Імовірно, йдеться про інженерну модифікацію ROCUS.

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У Milrem Robotics заявили, що в цьому році вже передали один евакуаційний модуль THeMIS українській благодійній організації.

THeMIS — це багатоцільовий безпілотний наземний апарат із відкритою архітектурою, яка дозволяє обладнати модуль під різні задачі. Його можна зробити транспортним, саперним або бойовим, встановивши на нього кулемети, гранатомети та протитанкові системи.