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За минулу добу ЗСУ знищили ще 480 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 28 листопада російська армія втратила вбитими ще 480 солдатів. Загалом за 279 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 380 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 911 танків (+3);
  • 5 865 бойових броньованих машин (+5);
  • 1 901 артилерійська система (+2);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 280 літаків (+2);
  • 261 гелікоптер;
  • 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 423 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Також ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.