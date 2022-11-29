США готують допомогу для української енергетики. Про новий пакет підтримки оголосить держсекретар

Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 листопада оголосить про новий пакет допомоги для української енергосистеми.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на одного з американських високопосадовців.

Яка вартість цієї допомоги та що вона включатиме у себе, поки невідомо.

Усі деталі Блінкен має розкрити у Бухаресті під час зустрічі нової координаційної групи з енергетики, до якої входять країни «Великої сімки» та інші держави.