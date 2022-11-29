Національні опери Одеси та Львова здобули нагороду на International Opera Awards

Львівський та Одеський національні академічні театри опери та балету здобули нагороду «Найкращий оперний театр» на конкурсі International Opera Awards у Мадриді.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз усюди гуде генераторами, але це музика нашого виживання, нашого життя», — сказала режисерка Оксана Тараненко в Одеській національній опері під час вручення нагороди.
Ці два театри відновили покази своїх вистав після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Журі відзначило «мужність і стійкість» колективів театру, бо «вони продовжували виступати попри небезпеки та руйнування, спричинені війною».
- International Opera Awards заснував британський підприємець Гаррі Хайман у 2012 році. Премією нагороджують щорічно, аби підвищити авторитет опери як виду мистецтва, визнавати та винагороджувати успіхи в опері та збирати кошти для надання стипендій талановитим початківцям в опері з усього світу.