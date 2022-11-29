Росія випустила чотири ракети по Дніпру — зруйноване приватне підприємство

Уночі 29 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Дніпро. На приватному підприємстві почалася пожежа, під ранок її загасили.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. Зайнялася пожежа», — написав він.

О 7-й ранку Резніченко уточнив, що окупанти випустили чотири ракети — руйнування дуже серйозні.

Минулося без загиблих та поранених.

Про перші звуки вибухів у Дніпрі повідомляли приблизно о 22:13 — за хвилину після оголошення в місті та області повітряної тривоги, яка тривала до 23:02.