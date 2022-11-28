ЗСУ пошкодили міст поблизу Мелітополя, яким росіяни возили озброєння

Сили оборони України пошкодили важливий залізничний міст біля окупованого села Старобогданівка Мелітопольського району (Запорізька область).

Як повідомляє Генеральний штаб, цей міст російські війська використовували для доставки озброєння, техніки та боєприпасів.

Крім того, у Генштабі розповіли про підтверджені втрати окупантів у Луганській області. За минулий тиждень один із підрозділів росіян втратив до 70% особового складу.

У районі населеного пункту Бабине (Херсонська область) підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до п’яти одиниць техніки. Інформацію про загиблих уточнюють.