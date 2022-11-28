Росія перекинула до білорусі щонайменше 15 ракетних комплексів «Тор-М2». Вони призначені для захисту об’єктів

Війська росії перекинули до білорусі великий ешелон з військовою технікою. Він привіз щонайменше 15 одиниць зенітних ракетних комплексів «Тор-М2» та 10 одиниць інженерної техніки.
Моніторингова група «Сообщество железнодорожников Беларуси» вказує, що ешелон відправився зі станції Єйськ (Краснодарський край, рф) і їде до станції Лісова (Брестська область). Група наголошує, що це не останній військовий ешелон із ЗРК «Тор-М2», які перекидають до білорусі.
- ЗРК «Тор-М2» — це зенітний ракетний комплекс, призначений для протиповітряної і протиракетної оборони. Цей ЗРК створений для прикриття важливих об’єктів, перших ліній військ, а також збиття літаків, ракет та БПЛА.