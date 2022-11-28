Hubble сфотографував залишки наднової у сузірʼї Золотої Риби. Попередній знімок зробили майже 10 років тому

Космічний телескоп Hubble зробив фото залишку наднової DEM L 190. Вона розташована у сузірʼї Золотої Риби за приблизно 160 000 світлових років від Землі.
На знімку можна побачити схожий на полумʼя залишок наднової. Він складається з багатьох довгих ниток і тонких шарів газу, які яскраво світяться оранжевим і синім кольором. Його краї окреслюють слабкі газові хмари. Навколо розкидані кілька синіх і червоних зірок, а чорний фон заповнений маленькими червоними зірочками.
Цей залишок походить від масивної зірки, що загинула під час спалаху наднової, світло якої досягло Землі тисячі років тому.
Це не перше фото цього обʼєкта, яке зробив Hubble. Попередній знімок датований 2003 роком:
- SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби. За словами представника NASA Томаса Зурбухена, SpaceX повністю профінансує дослідження, яке триватиме пів року.