ЗСУ знищили бойові розрахунки, які обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області

Українські військові знищили бойові розрахунки, які обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області: у ніч на 23 листопада ракета влучила в пологове відділення, загинуло дводенне немовля.

Про це 28 листопада повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За минулий тиждень удари [українських сил] наносилися і в межах Мелітопольської громади, і в межах Токмака, і завдали удар по тих, хто стріляв по Вільнянську безпосередньо. Є підтверджена інформація про знищення цих розрахунків, які з С-300 обстрілювали, в тому числі, пологовий будинок», — розповів Олександр Старух.