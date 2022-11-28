Життю українських військових, які потрапили в ДТП у Латвії, нічого не загрожує

Загрози життю українських військових, які потрапили у ДТП в Латвії, немає.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля зʼясування причин аварії. Попередня версія — негода», — зазначив він.

У Латвії в районі міста Айнажі, що поруч з естонським кордоном, у ДТП потрапив автобус з українськими військовими. ДТП сталася ввечері 26 листопада. Автобус, замовлений Силами оборони Естонії, врізався у вантажівку. Водій автобуса загинув на місці, 26 пасажирів постраждали. Троє з них у важкому стані.

Серед травмованих є один естонський військовий. Усі інші — українці, з них у 17 військовослужбовців легкі травми. Усіх постраждалих доставили в лікарні Естонії.

Як повідомляє LETA, автобус віз військових із Польщі до Естонії. Представники компанії MK Autobuss, якій належав автобус, повідомили, що водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в автобус з боку водія. Про це каже і другий водій автобуса, який отримав травму ноги. За його словами, того дня була хуртовина, дорожні умови були дуже поганими.