«Питання не актуальне». Кличко пояснив, чому у Києві не скорочують комендантську годину

У Києві поки не збираються скорочувати комендантську годину — наразі це питання не актуальне. У разі потреби відповідне рішення ухвалюватимуть разом із військовими.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в інтервʼю «РБК-Україна».

За його словами, комендантська година необхідна для убезпечення мешканців міста.

Він зазначив, що рішення про тривалість обмежень ухвалюється міською владою, Радою оборони столиці та військовими, які дають відповідні рекомендації.

Кличко сказав, що питання скорочення комендантської години поки не порушувалося.

«Ми це питання поки не розглядали, тому що воно не актуальне», — заявив градоначальник.

Комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом чи пішки без перепустки.