Рада ЄС включила до списку злочинів обхід санкцій

Це перший з двох кроків, які спрямовані на стримування спроб обійти або порушити санкції ЄС. Далі Європейська комісія запропонує визначення цих кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій ЄС. Потім цей проєкт директиви має обговорити та ухвалити Рада ЄС та Європейський парламент.

«ЄС ужив низку обмежувальних заходів у контексті агресивної війни росії проти України, і дуже важливо, щоб ці заходи виконувались у повному обсязі. Наразі держави-члени мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які заходи покарання повинні застосовуватися у разі порушення. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій та ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи підсанкційним особам продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких діють заходи ЄС», — пояснив міністр юстиції Чехії Павло Блажек.