ЄС «повним ходом» працює над девʼятим пакетом санкцій проти росії

Європейський Союз активно працює на девʼятим пакетом санкцій проти росії.

Про це під час візиту до Фінляндії заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає The Guardian.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вдарити по росії там, де це боляче, щоб іще більше послабити її здатність вести війну з Україною. Сьогодні я можу оголосити, що ми працюємо повним ходом над девʼятим пакетом санкцій», ― заявила вона.

Також фон дер Ляєн впевнена, що ЄС разом із країнами G7 незабаром оголосить граничну ціну на російську нафту.