Нардепи пропонують передавати війську гроші від націоналізації майна

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк спільно з колегами вніс у Раду законопроєкт, який передбачає, щоб усі гроші від націоналізованого майна йшли тільки на військові потреби.

За його словами, ці гроші не повинні йти на соціально-економічні та інші речі, бо їх можна профінансувати за міжнародні гроші.

«Зараз усі військові потреби ми фінансуємо лише з власних надходжень. І тому якщо не хочемо ще більше друкувати гривню, маємо доходи з націоналізації витрачати лише на оборону», — пояснив Железняк.