ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів. За час війни росія втратила майже 88 тисяч військових

Упродовж 27 листопада російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 278 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 900 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 908 танків (+3);

5 861 бойова броньована машина (+5);

1 899 артилерійських систем (+2);

395 одиниць РСЗВ;

209 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);

163 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.