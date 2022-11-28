Новини

ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів. За час війни росія втратила майже 88 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 27 листопада російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 278 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 900 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 908 танків (+3);
  • 5 861 бойова броньована машина (+5);
  • 1 899 артилерійських систем (+2);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 416 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+4);
  • 163 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.