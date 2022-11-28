Словенці заборонили владі призначати керівників ЗМІ. Закон підтримали на референдумі

Громадяни Словенії на референдумі, що відбувся 27 листопада, підтримали закон про телебачення, згідно з яким влада й парламент не матимуть права призначати керівників і редакторів ЗМІ. Документ набуде чинності з 2023 року.

Явка становила 42%, а підтримку закону висловили 62%, передає «Радіо Свобода».

Журналісти й неурядові організації вимагали ухвалити новий закон, тому що консервативний уряд колишнього премʼєра Янеза Янши (2020—2022) безпосередньо втручався в діяльність телебачення й призначав на керівні посади друзів й родичів голови уряду.

Чинний премʼєр Роберт Ґолоб зазначив, що політичні діячі й журналісти повинні діяти на користь громадян.

Згідно з новим законом нагляд над громадським телебаченням матимуть правозахисники, Академія наук та інші цивільні структури, а керівників і редакторів обиратимуть самі працівники.

Медійна організація Південно-Східної Європи (SЕЕМО) та інші обʼєднання для захисту свободи ЗМІ зазначають, що громадяни своїми голосами виступили за збереження незалежності телебачення й права на вільну інформацію.