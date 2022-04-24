На парламентських виборах у Словенії перемагає опозиція

На парламентських виборах у Словенії, за даними екзит-полів, перемагає опозиційна партія «Рух за свободу». Партія чинного премʼєра Янеза Янші посіла друге місце.

Про це пише видання Delo.

«Рух за свободу» набрав близько 35,8% голосів, тоді як партія премʼєра — Словенська демократична партія може розраховувати на 22,5% голосів. Також до парламенту пройдуть ще три партії: «Нова Словенія», соціал-демократи та ліві.

Таким чином, чинний премʼєр Янез Янша найімовірніше втратить свою посаду. Натомість словенський уряд очолить лідер «Руху за свободу», ексочільник енергетичної компанії GEN Energija Роберт Голоб. Він, як і Янша, теж підтримує посилення санкцій проти росії за війну в Україні.