Bloomberg: путін готує указ про заборону продажу нафти учасникам цінових обмежень

Bloomberg із посиланням на власні джерела пише, що путін готує указ про заборону російським компаніям та будь-яким нафтотрейдерам продавати російську нафту учасникам механізму обмеження цін, який має намір запровадити Захід.

Указ нібито заборонятиме операції з компаніями й з країнами, які долучаються до механізму обмеження цін на нафту, її експорт у такі країни, а також будь-які посилання на граничну ціну в контрактах.

Раніше путін та деякі інші офіційні особи неодноразово погрожували, що рф не постачатиме енергоносії тим, хто приєднається до обмеження ціни, і спрямує поставки нафти «ринково орієнтованим партнерам» або скоротить видобуток.

Водночас країни Заходу все ще ведуть дискусії щодо верхньої межі на ціну російської нафти, а вже 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.