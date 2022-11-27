Grain from Ukraine: США виділили $20 млн на підтримку української зернової ініціативи

США виділили $20 мільйонів через Агентство США з міжнародного розвитку на підтримку української зернової ініціативи Grain from Ukraine, що покликана запобігти продовольчій кризі в країнах Африки та Азії.

Про виділення коштів повідомила посол США Бріджит Брінк.

«Поки росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною росії. $20 мільйонів підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує», — написала Брінк у Twitter.