Киянам повернули світло, тепло, звʼязок та воду

У столиці практично повністю відновили електроживлення та звʼязок, а також подачу води та тепла.
Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомила Київська міська військова адміністрація.
Станом на ранок 27 листопада більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.
«Усе завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії», — пояснюють в адміністрації.
- 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і пʼять безпілотників.