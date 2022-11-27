Киянам повернули світло, тепло, звʼязок та воду

У столиці практично повністю відновили електроживлення та звʼязок, а також подачу води та тепла.

Ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на ранок 27 листопада більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.

«Усе завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії», — пояснюють в адміністрації.