Новини

ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів. За час війни росія втратила понад 87 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 26 листопада російська армія втратила вбитими ще 600 солдатів. Загалом за 277 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 310 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 905 танків (+4);
  • 5 856 бойових броньованих машин (+8);
  • 1 897 артилерійських систем (+1);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 209 засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+1);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);
  • 163 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марʼїнка, Верхньокамʼянське та Спірне Донецької області.