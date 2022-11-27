ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів. За час війни росія втратила понад 87 тисяч військових

Упродовж 26 листопада російська армія втратила вбитими ще 600 солдатів. Загалом за 277 днів вторгнення росіяни недорахувалися 87 310 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 905 танків (+4);
- 5 856 бойових броньованих машин (+8);
- 1 897 артилерійських систем (+1);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+1);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);
- 163 одиниці спеціальної техніки (+2).
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марʼїнка, Верхньокамʼянське та Спірне Донецької області.