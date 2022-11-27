З 10 грудня у росії стартує нова хвиля прихованої мобілізації

У російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України триває підготовка до проведення чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Початок такої мобілізації планується на 10 грудня поточного року.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Також командування зазначило, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.