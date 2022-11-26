WSJ: Лікарі в Херсоні виписували російським військовим фейкові діагнози, щоб ті могли втекти з фронту

Російські військові під час окупації Херсону просили місцевих медиків виписувати їм фейкові діагнози, які не дозволяють воювати далі. Херсонські лікарі погоджувалися на це, щоб окупанти могли втекти з фронту.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Журналісти розповіли історію однієї з лікарень — міської клінічної лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних. Місцеві називають її просто «Тропінка».

Після окупації керівництво лікарні та персонал одразу зайняли українську позицію. У березні російські війська прийшли до головлікаря Леоніда Реміги й вимагали від нього зняти український прапор. Той відмовився. Через декілька днів вони знову приїхали і заявили, що облаштовують на місці лікарні військовий госпіталь. Тоді Реміга збрехав їм, що зараз у лікарні епідемія коронавірусу й вона зачинена на карантин.

Згодом із Ремігою почали спілкуватися співробітники російської фсб. Вони намагалися втертися в довіру, зокрема пропонували допомогу. Лише одного разу головлікар попросив у них інсулін, і наступного дня медикаменти привезли.

Протягом весни до лікарні надходили люди з побиттями, пошкодженнями від сльозогінного газу та ранами від гумових куль — так росіяни розганяли антиросійські протести в Херсоні. А вже на початку червня Ремігу запросили на зустріч із так званим міністром охорони здоровʼя Херсонщини вадимом ільмієвим. Той звинуватив Ремігу в поширенні в лікарні антиросійських настроїв.

Тоді росіяни викликали головну медсестру лікарні Ларису Малету і призначили її керувати медзакладом. Окупанти хотіли арештувати Ремігу, але в того стався інсульт. Його поклали на лікування, а медики розповідали росіянам, що якщо виписати Ремігу, то він помре.

Наступного дня Малета та Реміга змовилися: вона продовжить керувати лікарнею під окупацією та нібито співпрацюватиме з росіянами, а він із палати допомагатиме їй це робити. Медсестра також зателефонувала в СБУ та пояснила їм ситуацію, щоб її не вважали колаборанткою.

Але вранці 1 серпня Малета виїхала з окупованого Херсону. Тоді росіяни почали шукати Ремігу, але той втік із лікарні та переховувався весь цей час в одного з родичів у місті.

Також у серпні росіяни постійно приходили до лікарні та просили лікарів писати їм фейкові діагнози або значно перевищувати ступінь їхніх травм чи поранень, щоб їх забрали з фронту.

Зрештою в серпні росіяни призначили нового головного лікаря — місцеву лікарку-кардіолога Ірину Свиридову. Вона повністю співпрацювала з росіянами, виплачувала медикам зарплату в рублях та інтегрувала лікарню в російську систему охорони здоровʼя. Жінка втекла під час відступу росіян із міста.