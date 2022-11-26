Російські війська за добу пʼять разів обстрілювали Херсон. Одна людина загинула

Російська армія протягом доби пʼять разів обстрілювала Херсон. Від обстрілів одна людина загинула.

Про це у своєму зверненні повідомила очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

«Усього за день у місті було пʼять обстрілів, загиблих — один, постраждалих — нуль», — зазначила вона.

Лугова розповіла, що внаслідок обстрілів росіян вибило шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Також унаслідок влучення в гаражний кооператив загинула людина. Крім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.