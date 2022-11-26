Російські війська за добу пʼять разів обстрілювали Херсон. Одна людина загинула

Російська армія протягом доби пʼять разів обстрілювала Херсон. Від обстрілів одна людина загинула.
Про це у своєму зверненні повідомила очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова.
«Усього за день у місті було пʼять обстрілів, загиблих — один, постраждалих — нуль», — зазначила вона.
Лугова розповіла, що внаслідок обстрілів росіян вибило шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Також унаслідок влучення в гаражний кооператив загинула людина. Крім того, обстрілів зазнали два будинки та суднобудівне училище.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Також почали в тестовому режимі давати електрику.
- Через кілька днів після звільнення росіяни почали щодня обстрілювати місто. З 20 по 26 листопада від російських обстрілів загинули 16 людей, 35 отримали поранення.