КМВА: Усі відновлювальні роботи в Києві завершать протягом доби

Протягом доби в Києві планують завершити всі відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Протягом 24 годин планується завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, звʼязок повернуться до роботи в штатному режимі», — повідомили в КМВА. Електроенергію подаватимуть згідно з графіками стабілізаційних відключень.

Наразі без електроенергії залишаються 130 тисяч мешканців столиці. Водопостачання відновили у всіх районах. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Крім того, триває запуск теплопостачання. Мобільний звʼязок практично доступний в усіх районах, проте можливі локальні проблеми в місцях без електроживлення.