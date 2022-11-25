Нижня палата парламенту Франції підтримала закріплення в конституції права на аборт

Національна асамблея Франції проголосувала за закріплення права на аборт у конституції країни.
Про це пише BBC.
Законодавці переважною більшістю голосів проголосували за включення до основного закону пункту, який гарантує «ефективність і рівний доступ до права на добровільне припинення вагітності».
Зміни конституції потрібно винести на референдум. Опитування показують, що за право на аборт виступають понад 80% французьких виборців. Разом із тим у жовтні верхня палата, Сенат, відхилила подібну пропозицію і, ймовірно, не підтримає нову поправку. Праві партії, які домінують у Сенаті, стверджують, що праву на аборти у Франції нічого не загрожує.
- Європарламент вимагає закріпити в ЄС право на аборт як фундаментальне. Офіційно це рішення має закріпити Європейська Рада. Після цього всі держави-члени ЄС мають дотримуватися цього права, інакше їх чекають судові позови та штрафи.