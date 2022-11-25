ООН: Від ракетних ударів росіян по Україні загинули вже 77 цивільних

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк повідомив, що від ракетних удар росіян по енергетичній інфраструктурі України загинули 77 цивільних. Росіяни бʼють по ній з 10 жовтня.
Про це пише пресслужба Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Загалом з моменту початку ударів по енергоінфраструктурі 77 людей загинули, 242 людини отримали поранення.
«Через ці удари у важкій ситуації, у жахливих умовах опинилися мільйони людей. Загалом усе це порушує серйозні питання в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає [доказів] конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого обʼєкта», — сказав Тюрк.
- 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.