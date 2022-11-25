В Україні щороку 600 жінок гинуть від домашнього насильства

Щороку в Україні, за інформацією Програми розвитку ООН, унаслідок домашнього насильства гинуть 600 жінок.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Його оголосила Генасамблея ООН у 1999 році.

«Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає майже два мільйони людей. Статистика говорить, що в понад 80% це насильство чоловіків щодо жінок. Щороку від домашнього насильства гинуть 600 українських жінок», — зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що жінки в усьому світі зазнають фізичного, психологічного, економічного та сексуального насильства. І найчастіше боротьба з цим — це ходіння по колу, адже після умовного «примирення» із кривдником той у більшості випадків повертається до насильства.

«Тож важливо усвідомити: про проблему не треба мовчати! Жертвам варто звертатися по допомогу до поліції та інших компетентних органів. Кривдник має понести покарання», — наголосив Лубінець.