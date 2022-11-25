«Укренерго»: В Україні виробники електроенергії вже забезпечили 70% потреб

Виробники електроенергії вже забезпечили 70% потреб в Україні. Дефіцит поки становить 30%.
Про це повідомили в компанії «Укренерго».
«Першочергово подали живлення на обʼєкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що атомні станції теж набирають потужність. Крім цього, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина «зеленої» генерації.
Енергетики продовжують відновлювати живлення для побутових споживачів. Темпи робіт сповільнюють складні погодні умови.
- 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.