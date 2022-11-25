«Укренерго»: В Україні виробники електроенергії вже забезпечили 70% потреб

Виробники електроенергії вже забезпечили 70% потреб в Україні. Дефіцит поки становить 30%.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«Першочергово подали живлення на обʼєкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що атомні станції теж набирають потужність. Крім цього, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилась в роботу частина «зеленої» генерації.

Енергетики продовжують відновлювати живлення для побутових споживачів. Темпи робіт сповільнюють складні погодні умови.