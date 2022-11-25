Спрощена система для ФОПів стане SMART. У Раду подали відповідний законопроєкт

Підприємцям спрощеної III групи можна буде не перейматися за подачу звітності, оскільки за сплату податків і взаємодію з податковою відповідатиме банк. Це стане можливим після голосування в Раді.

Відповідну зміну до законодавства запропонував нардеп Ярослав Железняк, він зареєстрував у Раді законопроєкт № 8226, який надасть можливість ФОПу — неплатнику ПДВ без найманих працівників обрати спрощену систему з податковим агентом-банком.

Для цього треба зробити два кроки онлайн:

подати заявку на реєстрацію таким «спрощенцем»;

відкрити спецрахунок у банку.

Це все, далі ФОП просто працює та отримує гроші на рахунок.

Натомість банк:

вираховує єдиний податок;

знімає ЄСВ (сума має бути на рахунку на перше число кожного місяця);

надає податковій інформацію про надходження.

«Уже домовилися з Михайлом Федоровим про співпрацю з Мінцифрою та «Дією» у реалізації нової можливості для підприємців та цифрової держави», — зазначив Железняк.