Спрощена система для ФОПів стане SMART. У Раду подали відповідний законопроєкт

Підприємцям спрощеної III групи можна буде не перейматися за подачу звітності, оскільки за сплату податків і взаємодію з податковою відповідатиме банк. Це стане можливим після голосування в Раді.
Відповідну зміну до законодавства запропонував нардеп Ярослав Железняк, він зареєстрував у Раді законопроєкт № 8226, який надасть можливість ФОПу — неплатнику ПДВ без найманих працівників обрати спрощену систему з податковим агентом-банком.
Для цього треба зробити два кроки онлайн:
- подати заявку на реєстрацію таким «спрощенцем»;
- відкрити спецрахунок у банку.
Це все, далі ФОП просто працює та отримує гроші на рахунок.
Натомість банк:
- вираховує єдиний податок;
- знімає ЄСВ (сума має бути на рахунку на перше число кожного місяця);
- надає податковій інформацію про надходження.
«Уже домовилися з Михайлом Федоровим про співпрацю з Мінцифрою та «Дією» у реалізації нової можливості для підприємців та цифрової держави», — зазначив Железняк.