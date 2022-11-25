Енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки. За два дні все має стабілізуватися

Енергосистема вже пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Усі області заживлені, а енергосистема знову зʼєднана з енергосистемою Євросоюзу.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють.

«Через 1—2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — зазначив він в ефірі телемарафону.