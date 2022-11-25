Енергосистема пройшла найскладніший етап після атаки. За два дні все має стабілізуватися

Енергосистема вже пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Усі області заживлені, а енергосистема знову зʼєднана з енергосистемою Євросоюзу.
Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють.
«Через 1—2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — зазначив він в ефірі телемарафону.
- 23 листопада росіяни вдарили по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. За уточненими даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет і до 10 ударних БпЛА «Ланцет». Сили оборони України збили 51 ракету і 5 безпілотників.