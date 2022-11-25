Втрати російської армії перевищили 86 тисяч убитих військових. За добу ЗСУ ліквідували ще 430 солдатів

Упродовж 24 листопада російська армія втратила вбитими ще 430 солдатів. Загалом за 274 дні вторгнення росіяни недорахувалися 86 150 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 899 танків (+1);
- 5 844 бойові броньовані машини (+5);
- 1 895 артилерійських систем (+6);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків
- 261 гелікоптер
- 1 553 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6)
- 531 крилата ракета
- 16 кораблів/катерів
- 4 404 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+4)
- 163 одиниці спеціальної техніки (+2)
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.
Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.