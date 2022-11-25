Кількість смертей на дорогах України зменшилася на 17% порівняно з минулим роком

За 9 місяців 2022 року кількість аварій на дорозі зменшилася у 1,8 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. А смертність на дорогах скоротилася на 17%.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За цей час правоохоронці зареєстрували понад 85,8 тис. дорожньо-транспортних пригод.

Унаслідок цих ДТП за 9 місяців загинула 2 161 людина.