Після ракетних обстрілів відтік людей з країни не збільшився

Прикордонники не фіксують збільшення потоку громадян, які прагнули б виїхати з України через масовані ракетні обстріли.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони державного кордону ДПСУ Леонід Баран.

За його словами, у жовтні, навпаки, фіксувалося зменшення пасажиропотоку на 11% порівняно з попереднім місяцем.