ДТЕК: У Києві світло вмикатимуть на дві-три години

У Києві для споживачів вмикатимуть світло на дві-три години, доки не збільшать обсяг електроенергії.
Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, у місті подали електроенергію на всю критичну інфраструктуру, також світло має близько 30% населення міста. «Будемо потроху перемикати, по 2—3 години давати світло, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить у Київ», — сказав Сахарук.
Коли систему стабілізують, за словами Сахарука, ДТЕК перейде до графіків планових відключень, які діяли до ранку середи.
- Національний оператор енергомереж «Укренерго» повідомив, що станом на вечір виробники електроенергії забезпечили приблизно 50% потреб споживання у країні.
- 23 листопада війська росії завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Вибухи лунали в Києві та Київській області, на Львівщині, у Рівненській та Хмельницькій областях, а також у низці інших регіонів.
- Компанія «Укренерго» запровадила екстрені відключення електроенергії. Також є перебої з водопостачанням. Усі атомні електростанції України відключилися від мережі.