Правоохоронці провели обшуки у групи компаній VS Energy, яка належить росіянам

Правоохоронці провели обшуки в офісах групи компаній VS Energy, яку контролювали росіяни. На їхніх власників наклали санкції в Україні та на Заході.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Під час обшуків вони вилучили речі та документи. За даними слідства, групою VS Energy керує російське злочинне угруповання на чолі з колишнім віцеспікером ради рф та власником футбольного клубу ЦСКА, колишнім віцеспікером держдуми росії та представником російського криміналітету.

«Організатори протиправної діяльності, учасники групи компаній VS Energy, а також низка інших пов’язаних осіб тривалий час діють на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України. Вони вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора. Спільно з оборонним концерном РФ вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України», — зазначили в ОГП.

Російська злочинна організація через групу компаній VS Energy консолідувала частину обʼєктів енергетичної критичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.