Правоохоронці провели обшуки у групи компаній VS Energy, яка належить росіянам

Правоохоронці провели обшуки в офісах групи компаній VS Energy, яку контролювали росіяни. На їхніх власників наклали санкції в Україні та на Заході.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Під час обшуків вони вилучили речі та документи. За даними слідства, групою VS Energy керує російське злочинне угруповання на чолі з колишнім віцеспікером ради рф та власником футбольного клубу ЦСКА, колишнім віцеспікером держдуми росії та представником російського криміналітету.
«Організатори протиправної діяльності, учасники групи компаній VS Energy, а також низка інших пов’язаних осіб тривалий час діють на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України. Вони вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора. Спільно з оборонним концерном РФ вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України», — зазначили в ОГП.
Російська злочинна організація через групу компаній VS Energy консолідувала частину обʼєктів енергетичної критичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.
- На початку листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергоінфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго».
- Загалом суд арештував 99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» та 96,8% акцій «Чернівціобленерго». ЗМІ писали, що вказані обленерго входять у групу VS Energy, яку контролюють депутат держдуми росії Олександр Бабаков, президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер і Михайло Воєводін — так званий злодій в законі на прізвисько «Міша Лужнецький».