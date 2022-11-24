Журнал Time показав 100 найкращих фото 2022 року

Щотижневий американський журнал Time опублікував свою версію 100 найкращих фото 2022 року.

«Цього разу все по-іншому», — написано у заголовку підбірки. У ній є кадри війни в Україні, вуличних протестів в Ірані, повстань на Шрі-Ланці та рекордної спеки у Європі.

Ось деякі з них:

Time Magazine

Українці збираються під зруйнованим мостом, намагаючись перетнути річку Ірпінь, Україна, 5 березня. (Фото: Еміліо Морнатті).

Пожежники гасять лісову пожежу в селі А-Каньїза, Понтеведра, Іспанія, 31 липня. (Фото: Альберто Сксенік).

Зруйнований офіс президента Шрі-Ланки Готабаї Раджапакси у його офіційній резиденції в Коломбо, Шрі-Ланка, 15 липня. (Фото: Абхішек Чіннаппа).

Time Magazine

Цивільні сидять в евакуаційному потязі в Покровську, Україна, 28 вересня. (Фото: Ніколь Танг).

Time Magazine

Рейнджери Служби охорони дикої природи Кенії обливають водою жирафа, якого вони врятували неподалік від Гарісси, 6 березня. Жираф потрапив у пастку, розставлену браконьєрами, і без сторонньої допомоги його, швидше за все, вбили б люди або хижаки. (Фото: Ед Рам).

Time Magazine

Діти граються на знищеній російській військовій техніці перед Свято-Михайлівським монастирем у Києві, Україна, 12 червня. (Фото: Фабіан Ріттер).

Time Magazine

Жінки тікають від поліції під час протесту у центрі Тегерана, Іран, 19 вересня. (Фото: AP).

Вбиті під час евакуації з Ірпіня цивільні, Україна, 6 березня. Також загинув волонтер, який допомагав родині. (Фото: Лінсі Аддаріо).

Time Magazine

Дві жінки занурюють голови у фонтан, щоб охолодитися на Трафальгарській площі в Лондоні 19 липня. (Фото: Ден Кітвуд).

Жертва мінометного обстрілу Бучі лежить на кухні 6 квітня. (Фото: Максим Дондюк).

Time Magazine

Випускники танцюють біля мішків з піском в Одесі, Україна, 15 червня. (Фото: Летіція Ванкон).