Журнал TIME склав рейтинг «людей, які змінюють майбутнє світу». До нього увійшли два українські міністри

Два українські міністри потрапили до переліку TIME100NEXT. Видання щороку обирає сотню людей, які змінюють майбутнє світу.

Відповідний список розміщений на сайті журналу.

Усіх людей журнал розподілив за пʼятьма категоріями: Артисти, Феномени, Новатори, Лідери та Адвокати.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров потрапив до списку Новаторів. Також у цьому списку опинилася українська математикиня Марина Вязовська. Крім них, до переліку увійшли співачка FKA Twigs, футболістка Саманта Керр та інші.

Ще один український посадовець — міністр інфраструктури Олександр Кубраков — увійшов до списку Лідерів. Cюди також потрапили активістка Фарвіза Фархан, премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, тайванський політик Енох У та інші.

Федоров став міністром ще у серпні 2019 року. До цього він керував digital-напрямком передвиборчого штабу Зеленського. Михайло Федоров став наймолодшим міністром в історії України.

Олександр Кубраков після парламентських виборів 2019 року став нардепом від партії «Слуга народу». За кілька місяців його призначили очільником Укравтодору, а у травні 2021 року він став міністром інфраструктури.