Генштаб ЗСУ: У війні в Україні готові взяти участь 10-15 тисяч білорусів

Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні в Україні на російському боці. Їх приваблюють високі грошові виплати.
Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
«Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у «спеціальній військовій операції» рф. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення», — розповів він.
Також Громов зазначив, що серед росіян поширюється інформація про нібито загострення на українсько-російському кордоні. Це має статися у період з 23 до 28 листопада.
«Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого «загострення обстановки» на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що «НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої білорусі та росії», — пояснив він.
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що військове угруповання в білорусі поки не має вигляду ударного — там перебувають близько 4 300 російських військових, здебільшого мобілізованих, з обмеженою кількістю важких систем озброєння.