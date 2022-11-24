Мер Києва Кличко повідомив про повне відновлення водопостачання у столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці повністю відновили водопостачання. Тепер потрібно трохи часу на те, щоб система запрацювала на повну потужність.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Фахівці «Київводоканалу» роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації», — пояснив Кличко.
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