Європарламент проголосував за невизнання паспортів рф, виданих на окупованих територіях

Європейський парламент ухвалив рішення не приймати паспорти та інші документи, видані росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

За це проголосував 531 євродепутат, 7 були проти, 34 утрималися.

Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських документів, які приймати не будуть.

Однак біженці з України все одно зможуть потрапити до Євросоюзу з гуманітарних міркувань, зазначили у Європейському парламенті.